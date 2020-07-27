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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirildi. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
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