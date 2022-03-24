Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 18:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere NATO Recep Tayyip Erdoğan
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