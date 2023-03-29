Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Depremdeki destek ve yardımları için teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık.

2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı. Atılacak adımları birlikte değerlendirdik. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor.

Ayrıca güncel meseleler hakkında da fikir teatrisinde bulunduk.

Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda desteği Azerbaycan'a ilettik.

Ayrıntılar geliyor...