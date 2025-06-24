Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi zirvesi bu yıl Hollanda'da yapılıyor. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya gelecek.

Zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olacak. Erdoğan mesajlarını yarın liderler oturumunda verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor. İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye’nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın hem liderler oturumundaki konuşmasında hem de temaslarında Gazze’deki İsrail katliamına da dikkat çekmesi bekleniyor.

Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün Hollanda Kral ve Kraliçesi'nin ev sahipliğinde Zirveye Katılan Devlet ve Hükümet Başkanlar ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarınki liderler oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Bir sonraki NATO Zirvesi ise Türkiye’de düzenlenecek.