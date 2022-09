Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, sağlık camiamazın kıymetli temsilcileri, sizleri en kalbi duygularla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Etlik Şehir Hastanemizin Ankaramıza, ülkemize, milletimize haylırlı olmasını diliyorum. Ankara'ya 2. şehir hastanesini kazandırmamızda emeği geçen, Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Etlik Şehir Hastanemizi bünyesindeki 8 ayrı hastane ve en son teknoloji ile donatılan birimleriyle sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. Biraz önce de ifade edildiği gibi 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi bin polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ve 1 milyon 145 bin metrekareyi aşan alanıyla bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüvviyetindedir.

Ankara'ya bu yakışır. Dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlara da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlanmıştır. Mart ayından beri ardı ardına açıkladığımız paketlerle, hayata geçirdiğimiz Beyaz Reformla sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personelinin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek isiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık personelimizle sohbet etme ve memnuniyetlerini bizzat dinleme fırsatı buldum. Bu iftihar verici Etlik Şehir Hastanemizde görev yapacak sağlık personelimize de şimdiden başarılar diliyorum.

Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika bu konularda dünyanın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü vermiştik. Açılışını yaptığımız Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Tabi Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak, aynı şekilde burası da 4 bin oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Bunu başardık mı? Başarır mıyız? Eyvallah, biliyorsunuz hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Milletimizin her hayali gibi bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum.

Bugün Türkiye 20. şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkartacağız. Şehir hastanelerimizin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Milletimize en verimli en etkin, en hızlı, en yüksek standartta hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöndemi devreye alıyoruz. Her ne kadar muhalefet çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor.

Alt yapıları artık iyice eskiyen ve yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerin sağlık konusunda nasıl acınacak bir durumda oldukları salgın döneminde tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Öyle ki pek çok ülke sağlık hizmetlerini telefonla verecek derecede çaresiz kalmış adeta vatandaşlarını ölüme terk etmiştir. O dönemde hastanelerden, yaşlı bakımevlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz gayet iyi biliyoruz. Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz? Orada bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın?

Türkiye hem mevcut yaygın ve güçlü sağlık alt yapısı hem de hızla devreye aldığımız şehir hastaneleri sayesinde bu salgını en üst düzey sağlık hizmetleri veren bir ülke olarak geride bırakmıştır. Son asrın en büyük sağlık krizini milletimizi muhalefetin sahra hastanesi diyerek reklamını yaptığı derme çarpma yapılara muhtaç etmeden hamdolsun alnımızın akıyla yönettik. Ne yaptı bu CHP, Adana'da hali biliyorsunuz değil mi? Tuttular bunlar hali şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Utanmadan, sıkılmadan bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Öyle çadırdan hastane olur mu? Ama bay Kemal'e sorarsan olur. Çünkü hayatı böyle geçti. Kendi vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken 161 ülke, 12 uluslararası kuruluşa da tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bugün dünya ile rekabet edebilecek seviyedeki kamu ve özel hastanelerimiz becerileri ve çalışkanlıkları herkesce takdir edilen doktorlarımızla hizmet kalitesini yükselten alt yapımız ve nitelikli personelimizle sağlığın küresel yıldızı haline geldik.

Elbette her büyük reformda her büyük değişimde olduğu gibi bu alanda da ufak tefek aksilikler yaşanıyor, olabilir. Artık bu gemi yükünü yüklenmiş, rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiç bir olumsuzluğa meydan veremeyiz. Tam tersine elimizdeki imkanları daha verimli kullanacak daha ileriye taşıyacak adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bilhassa şehir hastanelerimizin hasta ve çalışan memnuniyetini yükseltmekten, akademik vasfını güçlendirmeye kadar her konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz.

Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı, akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız. Hep beraber daha çok çalışarak, daha çok üreterek dünyayı daha iyi takip ederek, kendimizi daha iyi geliştirerek inşallah ülkemizi 2053 sağlık vizyonu ile buluşturacağız.

Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras, sağlık başta olmak üzere her alanda onlara hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamak ve imkanı vermektir. Vatandaşlarımızın her birinin ama özellikle gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile baklayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak duraksamak yok.

