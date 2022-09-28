Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı
[Fotograf: AA]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Son Dakika Yunanistan PKK/YPG
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