Türk savunma sanayii ürünü milli İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetlerine sahada önemli operasyonel kabiliyetler kazandırıyor.

Silahlı İHA'lar ile belirlenen tehditler milli mühimmatlarla etkin şekilde vurulurken, radar ve görüntüleme sistemleri gibi faydalı yüklerle donatılan araçlar, güvenlik güçlerinin geniş bir alanda hassas tespit ve takip yapabilmesine imkan sağlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Aksungur İHA da envantere girdiğinden bu yana güvenlik güçlerine sahada önemli katkılar veriyor.

Yunanistan'ın zırhlı araç sevkiyatını ortaya çıkardı

Keşif-gözetleme görevinde 50 saat havada kalabilen Aksungur, SAR faydalı yükü ve gelişmiş kamera sistemi ile son olarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anları ortaya çıkardı.

Aksungur, Ege Denizindeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Toplamda 10 bin uçuş saatine yakın görev yapan Aksungur'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 3 adet bulunuyor. Aynı zamanda hizmet alım kapsamında 1 adet Aksungur İHA, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapıyor.

Yeni yetenekler kazanıyor, ihracat hedefine ilerliyor

Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk uçuşunu 2019'da yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021'in ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Aksungur'a, yakın zamanda Kuzgun, lazer güdüm kiti ve minyatür bomba entegre edilecek. Aksungur'a ayrıca "sonobuoy" adı verilen ve su altındaki denizaltıları tespit etmek/tanımlamak için kullanılan akustik yetenek entegrasyon çalışmaları da devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin ardından Aksungur'a yurt dışındaki ilgi de arttı. TUSAŞ, Asya ve Afrika ülkelerinde Aksungur'un ihracatına yönelik görüşmeler yürütüyor.