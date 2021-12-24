Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.

"Vatandaşın kaybı olmayacak"

"Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak." diyen Erdoğan, "İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar." diye konuştu.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı konusunda Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız.

Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız.

Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır."

Kur konusunda manipülatif söylemler

İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına ilişkin Erdoğan, "Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder." ifadesini kullandı.

"Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlarını atmıştır."

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