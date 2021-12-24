Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Patrik Bartholomeos, COVID-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.
Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.
Etiketler: Koronavirüs
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