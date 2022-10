Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'a ayak bastığından beri çok güzel anlar, farklı bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.

"Maşallah bugün Diyarbakır kıpır kıpır yerinde duramıyor" diyen Erdoğan, gösterilen sevgi ve coşku için teşekkürlerini sundu.

Dün Malatya'da 60 bin kişinin, bugün Diyarbakır'da 70 bin kişinin katılımıyla toplu açılış törenlerini yaptıklarını belirten Erdoğan, "Diyarbakırlı kardeşlerimizle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hep söylüyorum ya 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin sevincini paylaştık hem de geçmişten bugüne bir Diyarbakır muhasebesi yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, önceden programladığı gibi 15 Ekim'de Diyarbakır'a gelebilmiş olsa Sur Kültür Yolu Festivali'ne de katılmış olacağını, Amasra'daki maden kazası sebebiyle program ertelendiği için festivale yetişemediğini hatırlatarak, "Ancak ilk gününden son gününe kadar Sur Kültür Yolu Festivali'nin özellikle de gençlerimizin sahip çıkmasıyla nasıl coşkulu bir şekilde yapıldığını takip ettim. Burada hem ülkemize hem Diyarbakır'a yakışır dünya çapında bir kültür faaliyeti yürütüldüğünü gördüm." şeklinde konuştu.

Bu gurur verici etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibini kutlayan Erdoğan, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Çanakkale'de yapılan festivali yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

"Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız"

Erdoğan, Diyarbakır'ın bu festivalin her yıl düzenlenen şehirler arasında yer aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Festivalimizi her yıl değişen 5 büyükşehre de yaygınlaştırarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl Kültür Yolu'nu yapacağımız şehirleri İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet her gayret bizim için önemlidir. Milletimizin ve coğrafyamızın asırlık ihmallerini son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerle gidermenin mücadelesini verdik.

Hamdolsun bugün ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz. Gelişmiş ülkeler dahil dünya ekonomik krizlerle, güvenlik kaygılarıyla, siyasi ve sosyal kaos tehditleriyle boğuşulan bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı fotoğraf içinde Türkiye emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyorsa gerisinde böyle bir emek ve mücadele vardır. Ülkemizin sahip olduğu kalkınma altyapısının ve demokratik kazanımların bizi getirdiği bu seviyeyi daha ileriye taşımak istiyoruz."

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Birileri diyor ki 'AK Parti'nin gençliği yok.' Buyurun gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki haziranda sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek. Yaşınız doldu biliyorum, onun için de buradasınız. Milletimizin her bir ferdinin özellikle de sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıtlamasın. Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek, hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin, 85 milyon vatandaşının felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

"FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz"

HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu. Bütün yolları gençlerimizle birlikte yürüyor her mücadelemizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben gencim, niye? Çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Gençler nereye gidersek gidelim, gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

İlk defa oy kullanacak toplamda 6 milyonun üzerinde gencimiz var. Biz bu buluşmalarla aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Bugün huzur dolu bir Diyarbakır var.