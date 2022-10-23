Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.
Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır
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