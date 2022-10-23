Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli: Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa mitinginde konuştu.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur.
Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala 'adayım' diyemiyor, buna dili varmıyor."
Etiketler: Devlet Bahçeli Son Dakika
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