Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanhay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzeli'nin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

Suriye'de yeni dönem başladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız. "

