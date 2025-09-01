Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.09.2025 13:28

Türkiye: Afganistan'daki depremde can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

Türkiye, Afganistan'da meydana gelen depremle ilgili, "Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" açıklaması yaparak başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye: Afganistan'daki depremde can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Afganistan Deprem Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Mevlit Kandili çarşamba günü idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı
14:09
Denizli'deki orman yangınına müdahaleler sürüyor
13:49
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
13:42
GPS erişimini kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya'nın müdahale ettiği değerlendiriliyor
13:31
Japonya'da belediyeler, acil durumlarda vahşi hayvanların vurulmasına izin verebilecek
Yazın serin ve adrenalin dolu rotası: Göynük Kanyonu
Yazın serin ve adrenalin dolu rotası: Göynük Kanyonu
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ