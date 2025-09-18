SICAK
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
18.09.2025 16:02
, 18.09.2025 16:13
SON GÜNCELLEME
18.09.2025 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
[Arşiv]
Ayrıntılar geliyor...
