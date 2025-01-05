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TRT Haber 05.01.2025 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı şehadetlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can için anma mesajı yayımladı.

Mesajında, "İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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