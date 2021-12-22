Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk'i kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ferit Şahenk ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Ali Koç ile görüştü
Erdoğan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile de bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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