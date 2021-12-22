Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Ali Koç ile görüştü

Erdoğan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile de bir araya geldi.