Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop Karadağ'da
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin son durağı için Karadağ’a gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün’den oluşan parlamento heyeti de Potgoritsa'ya gitti.
Şentop, yarın, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya gelecek.
Ortak basın toplantısı düzenlenecek
TBMM ile Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolararası İş Birliğine Dair Protokol'ün imza törenine katılacak Şentop, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapacak.
Şentop, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşecek.
Etiketler: Karadağ Mustafa Şentop TBMM
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