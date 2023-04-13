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Gündem
AA 13.04.2023 01:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emekliliklerinde destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara ve gençlere yönelik yeni projelerin detaylarını anlattı. Erdoğan, "Programın yeniliklerinden biri, ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak. Gençler öncelikli olmak üzere her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emekliliklerinde destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Aile Koruma Kalkanı" ile ev hanımlarının emekli olmasının yolunun nasıl açılacağı sorulan Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı programının, aileyi güçlendirmeye yönelik yenilikçi mekanizmalarından sadece biri olduğunu ve programın ilk aşamalarını zaten başlattıklarını söyledi.

Ev hanımlarının emekliliğine destek

Erdoğan, programı daha kapsamlı şekilde genişleteceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Programın yeniliklerinden biri, ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak. Gençler öncelikli olmak üzere her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. Yani şimdi ben en az 3 çocuk diyorum. Bu demektir ki ailelerde de çocuk sayısı artacak. Onların bir de geleceğini ne yapmamız lazım? Teminat altına almamız lazım.

Dolayısıyla eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile yapımızı, aile birlikteliğini ve evlatlarımızı korumak. Ev hanımlarına yönelik bu tür yine aynı şekilde planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda da atacağımız adımlar olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz."

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