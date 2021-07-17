Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın gençlerle olan buluşmasından bir kesit paylaştı.
Altun paylaşımında, "Reis-i Cumhur Erzurumlu gençlerle" ifadesini kullandı.
Reis-i Cumhur Erzurumlu gençlerle pic.twitter.com/qruV81cz3h— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021
Gençler, "Elfida" şarkısını Erdoğan'ın karşısında seslendirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Erzurum
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