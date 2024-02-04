Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İslahiye'deki töreni canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade eden Erdoğan, ilk fırsatta bu aksaklığı telafi edeceklerini söyledi.

"Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik"

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Geçen yıl 31 Mart'ta Gaziantep-Kilis afet konutlarının temelini attık, ardından Nurdağı ilçesinde 22 Nisan'da inşası tamamlanan köy evlerini hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.https://t.co/0nh6ERfxlU pic.twitter.com/ROcYLwu59y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2024

"Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık"

Gideni geri getirmek mümkün değil fakat yıkılanın yerine yenisini koymak, depremin yol açtığı maddi zararları telafi etmek bizlerin elindedir. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 binanın tamamını kaldırdık, ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Gaziantep'te kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 54 bin 554'tür. Şehrimizdeki 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Kırsalda kurulan konteyner sayısı ise 10 bin 674, buralarda barınan kişi sayısı 32 bin 454'tür.

"Bu afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir"

Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 1673 iş yeri, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir. Dünyada Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetle kalkamaz. Nitekim geçtiğimiz senelerde orman yangını ve sel felaketi yaşayan kimi Batılı devletler hala bu sorunlarla boğuşuyor, Türkiye ise en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır. Milletimizin sabrı, metaneti, vakarı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece 1 yılda çok ciddi mesafe katettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep’te yaklaşık 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da peyderpey teslim edeceğiz. Türkiye, asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor.https://t.co/0nh6ERfxlU pic.twitter.com/dVre4yer8M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2024

"Depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir"

Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Hiç arzu etmesek de kimi yerlerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza, depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Farklı proje ve çalışmalarla bu süreci kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın gayretindeyiz.Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz.

"Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı"

Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Bu projemizde konutlar ve köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira, kredi tutarı ise 1 milyon liradır. Krediler iki yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir. Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürüyor, yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız.

"Deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız"

Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hak sahiplerine deprem konutları teslim edildi.

Erdoğan, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey belediyesi tarafından yaptırılan 'Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katıldı.