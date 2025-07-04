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Gündem
TRT Haber 04.07.2025 06:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diploması trafiğine Azerbaycan'da devam edecek.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Karabağ'a gidecek.

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan’ın zirvede yapacağı görüşmelerde ve konuşmasında bölgesel ve küresel konular da gündeminde olacak. Özellikle soykırımcı İsrail’in Filistin ile başlayan, son olarak İran’a yayılan saldırganlığına karşı ortak bir duruş sergilenmesinin önemini vurgulayacak. Bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun hakim olmasını isteyen Türkiye’nin bu konudaki çabalarını anlatacak.

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

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Azerbaycan İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan
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