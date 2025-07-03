Bakan Yumaklı: Lütfen dışarıda ateş yakmayın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.

Son bir haftanın orman yangınlarıyla mücadelede yoğun geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu yılın 6 ayında 3044 yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz bunların tümüne müdahale etti. 25 bin arkadaşımız müdahale etti. Havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık yangınların 624'ü son bir haftada çıktı" dedi.

Çeşme'de yangının enerjisi düşürüldü

İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Antalya'da son bir haftada ciddi yangınlara müdahale ettiklerini söyleyen Yumaklı, "2021 yangınları potansiyelini gördük bu yangınlarda. Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla mücadele ettik. Bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. 6'sı kontrol altında. Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul, Adana kontrol altına alındı. Çeşme'de bir alan yanmaya başladı, bu çok geniş alana yayıldı. Yangının enerjisi düşürüldü. Yarın çok daha güzel haber vermeyi umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Yangınla mücadelede rüzgarın etkisini dile getiren Bakan Yumaklı, "Saatte 100 kilometreye varan rüzgar hızından bahsediyoruz. Ödemiş yangınıyla mücadele sürüyor" dedi.

Yeşil vatanı korumak için mücadele veren orman işçisi İbrahim Demir'in şehit olduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, "Bütün yangınlar yüreğimize kor düşürüyor. Bugün bir arkadaşımızı maalesef şehit verdik. Bir arkadaşımız da entübe vaziyette tedavi görüyor. Orman kahramanı arkadaşlarımıza morallerini düşürmemelerini söylüyorum. Şehidimizin ardından bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz" şeklinde konuştu.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangının fabrikadaki kaynak işleminden doğduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Buca'da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Maalesef yerleşim yerlerinin etrafına yaklaşan bir yangın oluştu. Neredeyse 10 gündür bir mücadele veriliyor, başka nasıl anlatabiliriz bunu" sözleriyle tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

"Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz"

İzmir'de orman yangında 10 uçak ve 25 helikopterle havadan müdahale edildiğini, benzer şekilde karadan da alevleri söndürmek için yoğun çaba harcandığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu bir savaş, yine söylüyorum. Bu savaşı biz kazanırız, zerre şüphem yok. Ancak bizim arkadaşlarımız mücadele ederken, mesnetsiz iddialar, toplumu manipüle edecek dezenformasyonlar bizi bozuyor. Hiç kimsenin bizim arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. Polemik yapmayacağımızı söyledik ama müsaade ederseniz arkadaşlarımızın morallerini korumaya hakkımız olsun. Sadece işimize odaklanıyoruz" dedi.

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı bu mücadeleye destek versin. Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Önümüzdeki günlerde yine düşük nem ve yüksek sıcaklık uyarıları var. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bugün ekranlarımızda gördüğümüz her şey bir kıvılcımdan çıktı. Bugün Buca'daki o duyarsızlık olmasaydı, bugün size Ödemiş yangınıyla ilgili güzel haberler verebilirdik. Ama güçlerimiz bölündü, yorulduk. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Şu bir haftayı lütfen dışarıda ateşe sebebiyet vermeden geçirelim"