Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum. pic.twitter.com/I4s1M9VDc3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Rabbimden bizleri sağlık ve huzur içinde daha nice Ramazan-ı Şerif'lere ve bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Muhalefette gelen eleştirilere rağmen, hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.

Antalya'daki teleferik kazası

23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızı tamamını burunları kanamadan kurtardık.Kurtarılan vatandaşlarımıza tekrtar geçmiş olsun diyor, yaralalrımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili bir ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum. pic.twitter.com/I4s1M9VDc3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Aynı vicdansızlığın bayramdan hemen önce Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciası ile ilgili de sergilendiğini gördük. İhmaller ve skandallar zincirinin bir sonucu olarak rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Ancak ne sendikalardan ne basın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayde değer hiç bir tepki gelmedi. Güya hak hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar işçiler için tek bir aduım dahi atmadılar. Bunun adı ikiyüzlülüktür. Hiç kimse siyasi kimliiğinin öne sürerek sorumluları adaletten kaçıramaz.

Hem Antalya'daki hemde Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum.

31 Mart yerel seçimler

Milletin takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarına, muhtarlara muvaffakiyet diliyorum.

Seçimler huzur içinde şaibeye mahal vermeden sonuçlanması demokrasiye kazanç olarak yazılmıştır.

Hükümet ve siyaset kurumu olarak son 21 yıldır olduğu gibi gelecektede demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu irademizin yakın zamandaki en net tezahürü bugün 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz 16 Nisan halk oylamasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14-28 Mayıs seçimleri ile parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletimiz tarafından kapatılmıştır. pic.twitter.com/e3NGyhOZ0X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

16 Nisan halk oylaması modern dönem siyasi tarihimizin en büyük milli irade devrimlerinden biri olarak demokrasi mücadelemizde yerini almıştır.

Milletimiz parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattı

Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletmiz tarafından kapatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14-28 Mayıs seçimleri ile parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletimiz tarafından kapatılmıştır. pic.twitter.com/e3NGyhOZ0X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla birlikte tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme dönemidir.

Ekonomi, deprem, güvenlik, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış buluyoruz.

Milli gelir, 1,1 trilyon doları aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde ilk kez milli gelirde 1,1 trilyon doları, kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin doları aşmış olduk. pic.twitter.com/8NaumF1P44 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Bir taraftan bölgesel krizleri yönetirken, diğer taraftan ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. 2023 yılı yüzde 4,5'luk büyüme oranı ile kapattık. Milli gelir, 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir 13 bin dolardan fazla.

Ocak- Mart ihracat artışı yüzde 3,6 , Mart ayı ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75. Yıl sonu büyüme hedefi yüzde 4.

Özellikle istihdam piyasamız güçlü bir ivme gösteriyor. İstihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin artışla 32,4 milyona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Enflasyonla mücadele)Bu konudaki tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız.Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. pic.twitter.com/k9jTO1CtdR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

İşsizlik oranı ise yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyonun senenin 2. yarısından itibaren piyasa beklentileriyle uyumlu biççimde düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Enflasyonla mücadelekonusundaki tavrımız, palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır

Gabardaki petrol üretiminde günde 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık

Gabar Petrolü ve Karadeniz Doğalgaz keşiflerimizle uzun zaman sonra bu sektörde özgüven kazandık.

Gabardaki petrol üretiminde günde 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak.

Orta vadeli programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz bulunuyor. Bunlar; kamuda tararruf artışı, yatırım önceliklendirilmesi, yapısal reformları hızlandırmak.

Gazze krizinin ilk gününden itibaren ateşin bölgeye yayılma riskine dikkat çektik. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için her seviyede yoğun gayret gösterdik.

İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir

7 Ekimden sonra İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Bu hakikate rağmen hükümetimiz haksız ve buram buram fırsatçılık kokan ithamlara maruz kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. pic.twitter.com/Sgfsz7TqtN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiç bir malzemenin satışına izin vermemiştir.

İran - İsrail gerilimi

İsrail hükümneti ateşi bölgeye yaymak için provakatif adımlar atmaktadır. İsrial'in uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesi'ni çiğneyerek Şam'daki İran büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. Bir kaç ülke dışında tepki veren çıkmadı. İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun ta kendisidir.

13 Nisan gecesi yürteklerimizi ağzımıza getiren gerilimin müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bütümüş yönetimidir.

Türkiye olarak özellikle son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık.

Tüm aktörleri artık saldırılara son vermeye ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gazze'de zulüm ve soykırım durmadıkça bölgemizin yeni gerilimlere gebe olduğu açıktır.

Türkiye'nin savunma sanayii hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. pic.twitter.com/EGifhFoDdp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. 2012'den itibaren 50 ülke için 770 İHA sözleşmesi, 2023'te 1,8 milyar dolarlık İHA ihracatı, 110'dan fazla ülkeye yüksek kaliteli hafifi silah ve tabanca ihracatı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma şirketlerimize yönelik hayasız akınlar karşısında elbette biz teslim olmayacak, asla geri adım atmayacağız. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/BGKWLC2epf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2024

Bundan 10 - 15 sene önce tohumlarını serptiğimiz projelerin hamdolsun bugünmeyvelerini toplamaya başladık. Türkiye'nin gurur kaynağı olan savunma şirketleirnin ahlaksızca hedef alınmasının gerisinde bu eşsiz başarı hikayesi vardır.

Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan dinlenmeden mücadele edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor…