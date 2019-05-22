Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar sonrası eğitim çalışanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"302 binin üzerinde yeni derslik açtık, 632 bine yakın yeni öğretmen ataması yaptık"

Eğitimi ihmal eden toplumların kendilerine aydınlık bir gelecek inşa etmeleri mümkün değildir. Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak nitelikli bir eğitim öğretim sürecinden geçirilmesi ile ulaşılabilir. Bizler de bu anlayışla son 17 yıldır eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Bütçede aslan payını daima eğitime verdik. Derslik sayılarısının arttırılmasından öğretmen atamalarına eğitim alanında tarihi nitelikte adımlar attık. Altyapı problemlerini önemli ölçüde çözdük. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 50-60-70'den 30'lu rakamlara indirdik, öğrenci başına düşen öğretmen sayısını arttırdık. Son 17 yılda 302 binin üzerinde yeni derslik açtık, 632 bine yakın yeni öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlerimizin imkanlarında ciddi iyileştirmeler gerçekleştirdik. Türkiye eğitim alanında da büyüdü, kendini ciddi manada geliştirdi.

"Eğitim sürekli yenilik ve yenileme gerektirir"

Yapmak isteyip yapamadıklarımız yok mu, elbette var. Eğitim sürekli yenilik ve yenileme gerektirir. Dünyada hiçbir ülke bu konuda mükemmel konumda olduğunu söyleyemez. Çünkü eğitim dinamik bir yapıdadır. Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıp, muhasebemizi yapıp tespit ettiğimiz sıkıntıları gideriyoruz. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası alkışlanacak bir tabırdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim sürekli yenilik yenilenme gerektirir. Kendimizi tartıyor tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değil reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir.https://t.co/1PeZgqtARI pic.twitter.com/WcrHA5GjYZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2019

"Artık daha büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz"

Artık daha büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Müfredata dair daha kapsamlı projeleri gündeme alabiliriz. Geçtiğimiz hafta MEB'ce açıklanan yeni eğitim reformunun bu yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.

"Eğitim reformunun sabote edilmesine izin vermeyeceğiz"

Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar paketin içeriğine dair görüşlerini dile getirecek, paketin varsa eksiklikleri düzeltilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Eğitim gibi 82 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı olmak yerine yıkıcı olmak kimseye bir çıkar sağlamaz. Eğitimi siyasi zemine çekmeye çalışanlar en büyük zararı eğitime ve eğitimcilerimize verecektir. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantıların esiri bir yıkım ekibi bulunuyor. Buna hep birlikte izin vermeyeceğiz. Biz size inanıyoruz. Sizinle beraber bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için hangi program faydalıysa bunu hayata geçireceğiz.

"Öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmiyorum"

Öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimizin altını çizmek istiyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Ülkemize ve milletimize asla yakışmayan bu şiddet sorununun hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra çalışma şartlarından özlük haklarına kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanları genişledikçe oluşan katmadeğerden sizler de hak ettiğiniz payı alacaksınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafikten okula, sokaktan hastaneye, fiziksel ve sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimin altını çizerek ifade etmek istiyorum.https://t.co/1PeZgqtARI pic.twitter.com/lPbfqoV6ye — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2019

Kaynak: TRT Haber