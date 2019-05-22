Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden yayınladığı gerekçeli kararı 250 sayfa.

Gerekçeli karardan öne çıkanlar şöyle:

"Sonuca etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanları kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmiştir."

"Kanuna aykırılık ve usulsüzlükler seçimin güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır."

"18 sandıkta sayım döküm cetveli, 90 sandıkta da sandık kurulu imzalarının bulunmadığı görülmüştür."

"754 sandıkta görevlendirilenler kamu görevlisi değil, bir kısmı da çalışmıyor."

"İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir."

"CHP lehine usulüne uygun olmayan ancak geçerli sayılan ve seçim sonucunu doğrudan etkileyen 35 bin oy var."

"Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür."

"Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır"

"Oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısı 706."

Ayrıntılar geliyor...