Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:46 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Erdoğan mesajında, "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.
Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.