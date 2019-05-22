Erdoğan mesajında, "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

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