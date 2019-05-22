AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri

Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.

Rejimin İdlib'deki ihlalleri

Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.

ABD-İran gerilimi

Bölgemiz yeni bir gerginliği kaldıracak bir kapasiteye sahip değildir. Yeni bir sıcak çatışma her şeyi mahveder. İran halkına yönelik büyük bir yanlış yapılmaktadır. ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo.

Doğu Akdeniz'de gerginlik

Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Ne Rumlar ne Yunan tarafı tarihten ders çıkarmamış gözüküyor. Burada kesinlikle her ne pahasına olursa olsun Türkiye ve KKTC hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyecektir. Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi

İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.

Kılıçdaroğlu'nun TRT ile ilgili açıklamaları

Kurumların kendi tasarrufları var. TRT gerekli açıklamayı yaptı.

S-400 alımı

Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır.

Kaynak: TRT Haber