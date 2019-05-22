Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler Zincir ve Yücel, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA