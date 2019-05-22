Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." diye konuştu.

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