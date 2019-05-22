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Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta açıklanacak
22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:15 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:24
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." diye konuştu.
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