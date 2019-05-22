Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NyOhLh73c3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber