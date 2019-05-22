Türkiye
Kaçak geçiş cezalarına affı öngören torba teklif TBMM'de kabul edildi
22 Mayıs 2019 Çarşamba 19:14 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 19:19
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişleri ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimini içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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