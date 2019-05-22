Feti Yıldız TRT Haber'e yaptığı açıklamada, YSK’nın kararlarının kesin olduğuna dikkat çekti.

Yıldız “Bu karara itiraz edilecek başka mahkeme yok” dedi.

Feti Yıldız, gerekçede MHP’nin yaptığı itirazlara yer verildiğine vurgu yaptı. “YSK’nın bu somut deliller karşısında başka türlü karar vermesi beklenemezdi” ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber