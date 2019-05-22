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YSK'nın gerekçeli kararına MHP'den ilk değerlendirme: Karara herkes saygı duymak zorunda
22 Mayıs 2019 Çarşamba 20:59 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:03
YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin MHP'den ilk değerlendirmeyi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı. Yıldız, "Karara toplumun tüm kesimleri saygı duymak zorunda" dedi.
Feti Yıldız TRT Haber'e yaptığı açıklamada, YSK’nın kararlarının kesin olduğuna dikkat çekti.
Yıldız “Bu karara itiraz edilecek başka mahkeme yok” dedi.
Feti Yıldız, gerekçede MHP’nin yaptığı itirazlara yer verildiğine vurgu yaptı. “YSK’nın bu somut deliller karşısında başka türlü karar vermesi beklenemezdi” ifadesini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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