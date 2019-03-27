Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ta halka hitap ediyor. https://t.co/8HXFnVQGMj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Mart 2019

Uşak için ülkemiz milletimiz için en güzelini istiyoruz. Milletimizin emanetini yere düşürmemek için her türlü mücadeleyi veriyoruz.

"Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar"

Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.

"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar"

Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

"Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez"

AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez.

Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır.

"Milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz"

16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz.

Kaynak: AA