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TRT Haber 23.04.2025 21:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet olarak tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD kriz merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, "Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet olarak tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz

İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Depremde can kaybı ve yaralanan olmadı. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD depremin ilk anından itibaren süreci hassasiyetle yönetti. Kamu kurum ve kuruluşları hasar tespit çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD kriz merkezine giderek depremle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin."

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AFAD Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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