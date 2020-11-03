Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem ve sonrasında yaşananlar kabinenin ana gündem maddesi oldu.

Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirildi, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alındı.

Koronavirüs salgınındaki son durum, Azerbaycan-Ermenistan geriliminde yaşananlar, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de kabine toplantısında ele alınan konular oldu.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu..

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükselen deniz suyu sebebiyle boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır.https://t.co/gTAm7K2lnk pic.twitter.com/4GH5XqLYHi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Devletimiz depremin ardından İzmir'in yardımına koşmuştur. 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır. Son kişi de enkazdan çıkarılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz

29 milyon lira kaynak

Kamuya ait tüm yataklı kurumlar İzmir halına sunulmuştur. Devletimiz tüm imkanlarını depren bölgesine seferber etmiştir. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz. Toplam 29 milyon kaynak gönderildi.

İzmir'de iş yerleri zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir.

Kalıcı konutların yapımına bir ay içinde başlıyoruz. Riskli binaların yıkımlarını en kısa sürede tamamlayacağız.

İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz.https://t.co/gTAm7K2lnk pic.twitter.com/p3f3hZcdTY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

"Gündemi zehirliyorlar"

Bizi üzen yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır. Enkazların hala kaldırılamadığını söyleyen cahil izansız vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.

Birlik beraberliği bozmaya yönelik yalanlar tedavüle sürüldü.

Ortak bir acıyı istismar edenlerin kalbi kin ile kabarmış mahluklar olduğuna inanıyorum. 'Enkaz kalkmadı' diyenleri milletin vicdanına havale ediyorum.

Koronavirüs salgınında son durum

Hasta sayılarının çok yüksek olduğu kimi ülkelerde kontrol elden kaçmış durumda. Türkiye genel anlamda kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımız sayesinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tüm vatandaşlarımı dikkatli olmaya davet ediyorum.

Yerli aşımızı bahar aylarında ülkemizde kullanmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda bazı aşıları ülkemizde uygulama imkanı bulacağız.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai teşvik edilecek. Pazar yeri ve marketlerde denetlemeler artırılacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde acil olarak 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.https://t.co/gTAm7K2lnk pic.twitter.com/VRD8i7se1i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını rica ediyorum.

Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir.

Avrupa ülkelerinin bir kısmı, İslamı kendilerine göre yeniden tanımlama ve biçimlendirme teşebbüsüne girecek kadar sınırları zorlamaktadır

Hızlı toparlanma sürecine giren ekonomimizin bu eğilimi 4. çeyrekte de sürdüreceğine, yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyorum.