Gündem
TRT Haber 08.11.2025 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depo yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depo yangınıyla alakalı olarak ilgili birimlerin soruşturma başlattığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depo yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Yangınla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin soruşturma başlattığını söyleyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. "

Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan Yangın
