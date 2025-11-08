Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.11.2025 13:16

İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.

İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı

ETİKETLER
Burhanettin Duran Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
MİT'ten siber casuslara operasyon: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Bakan Tunç: Yargı bağımsızlığının olmadığını savunanlar, vesayetçi yargının hayaliyle yanıp tutuşanlardır
13:45
Katil İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti
13:37
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık
14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depo yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
13:19
"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular pazartesi başlıyor
14:16
Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni’ne katıldı
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ