İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."