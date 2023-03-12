İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar büyük yıkıma neden olan deprem sayısı pek azdır. Türkiye coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek mecburiyetinde olan bir ülkedir.

Ülkemizi afetlere hazırlamak için yürüttüğümüz çalışmalar geçmişten gelen ihmal ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah hazırlıklarımızı bu depremlerden çıkardığımız dersler sonrasında daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Defne’de konuşuyor. https://t.co/MkxrDh7rcA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2023

"Tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız"

Hatay, bu deprem afetinde en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir. Defne’miz de bu afetten büyük yara aldı. 20 Şubat’ta Defne merkezli yaşanan 6,5 büyüklüğündeki deprem ilçedeki yıkımı daha da artırdı. Hava şartları, hasar gören altyapı, ve kapanan yollar sebebiyle çalışmalar zorluklar ilerletildi.

Bugün 3. Defa Hatay’ı ziyaret ederek çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Bundan sonra da Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. 1 yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

"1 yıl içinde 319 bin haneyi inşa edeceğiz"

Kısa bir süre içinde sadece Hatay’da 30 bin konteyneri hizmete alacağız. Kardeş ülke Katar’ın hibe ettiği 10 bin konteynerin de büyük bölümünü Hatay’a kuracağız. Amacımız vatandaşlarımız kalıcı konutuna kavuşana kadar daha insani şartlarda barınma imkanı sunmaktır. 1 yıl içinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa ederek insanlarımızın içine taşınmasını sağlayacağız. Sadece Defne’de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261’dir. Mevcut tespitlere göre deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.

Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin.