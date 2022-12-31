"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 mesajı…https://t.co/m8ZShCD7yI pic.twitter.com/lczfZ7hrO7