Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2023’te ülkemizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız." dedi.
"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız"— TRT HABER (@trthaber) December 31, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 mesajı…https://t.co/m8ZShCD7yI pic.twitter.com/lczfZ7hrO7
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