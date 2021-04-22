Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanvekilleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/UHFt6crr8R— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 22, 2021
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
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