Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden yeniden güvenoyu almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

"Sayıştay'ın konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik"

Sayıştay kuruluşundan bu yana geçen sürede yargı organları içinde müstesna bir kuruluş konumuna ulaşmıştır. Bu konumu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. 2010 yılında yapısını yeniden düzenledik. Gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Tüm siyasi hesapların üstünde milli bir görevdir.

"Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir"

Bu yıl 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne kavuşacağız. Tüm farklılıklarımızı bırakarak coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakırken yeni ufuklara da yelken açıyoruz. Yeni bir vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Türkiye Yüzyılı 85 milyonun istikbali inşa etmesinin adıdır. Bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

"Milletin emanetine gölge düşürmeyeceğiz"

Türk milleti 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı sahiplendiğini ortaya koydu. Buradan bir kez daha iradesine, geleceğine sahip çıkan bu vatanın tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Tercihini hangi yönden kullanırsa kullansın sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin emanetine gölge düşürmeyeceğiz.

"Demokrasimiz bugün bütün dünyanın gıptayla baktığı bir olgunluk seviyesine ulaştı"

Son 21 yılda büyük bir zihniyet devri gerçekleştirdik. Kurumların birbirleriyle ahenkle çalışmasını temin ettik. Devletin organları arasında uyumlu bir iş birliği hayati derecede önemlidir. Türkiye prangalarından kurtuldukça büyük bir ivme yakaladı. Demokrasimiz bugün bütün dünyanın gıptayla baktığı bir olgunluk seviyesine ulaştı. Türkiye küresel siyasette büyük bir takiple bugüne geldi. Her alanda Türkiye başarıdan başarıya koştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarını son dönemde yaşadığımız tüm krizlerde müşahade ettik. Kabul ve takdir edildiğini de görüyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimizden yeniden güvenoyu almış olmasıdır. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır.