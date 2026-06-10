Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güncel siyasi gelişmeler, yerel ara seçim sonuçları ve bayram sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk siyasetinde son dönemde yaşanan bazı hadiseleri eleştiren Erdoğan, AK Parti grubundaki dayanışma ruhuna dikkati çekti.

Kurban Bayramı ve Hac farizasını da hatırlatan Erdoğan, "Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hakk katında makbul ve mebrur olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde, AK Parti grubundaki şu muhteşem kardeşlik tablosunun herkese, özellikle de siyaseti marjinalize etmeye çalışanlara örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletle bütünleşmemiz güçlenerek devam ediyor"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın halkla olan bağının her geçen gün daha da perçinlendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti;

Yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak, güçlenerek hamdolsun devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığına hafta sonu bir kere daha şahitlik ettik. Halkımız pazar günü Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'taki 6 beldede belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünde AK Partimizin, birinde ise İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır.

Öncelikle hemşerilerinin takdiriyle belediye başkanı olarak seçilen; Tokat Başçiftlik beldesinde Mustafa Karadağ'ı, Tokat Yolüstü beldesinde Mustafa Altın'ı, Gümüşhane Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran'ı, Nevşehir Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer'i canıgönülden tebrik ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...