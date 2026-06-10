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Gündem
TRT Haber 10.06.2026 11:30

İzmir'de deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatına operasyon

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatına operasyon
[Fotograf: AA]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, bir tekne vasıtasıyla Yunanistan’dan İzmir kıyılarına uyuşturucu madde nakledildiği tespit edildi.

 

Mavi Vatan'da ortak operasyon

Söz konusu teknenin rotasının belirlenmesinin ardından; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi ekiplerince Seferihisar ilçesi açıklarında ortak operasyon düzenlendi. Durdurulan teknede yapılan detaylı aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş halde toplam 764 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi; karada polisimiz ve jandarmamız ile Mavi Vatan’ımızda sahil güvenliğimiz ile kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, sahil güvenliğimizi, narkotik başkanlığımızı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz.

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Sahil Güvenlik Uyuşturucu
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