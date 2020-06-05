Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında inceleme yaptı.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek'te yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını da gezdi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.