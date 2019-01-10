Ekrem İmamoğlu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu talebe olumlu cevap verdi.

Bu kapsamda Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul 50 dakika sürdü.

Kabul sonrasında açıklama yapan İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün son görüşmemizi yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ile ilgili önerilerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı. Çok faydalı ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA