Amerikan Savunma Bakanlığı heyeti, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda görüşmelerde bulunacak. Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı'ndan da yetkililer yer alacak.

ABD heyetinin 3 Ocak'ta Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği 3,5 milyar dolarlık Patriot teklifi değerlendirilecek.

Washington, bu süreçte Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçmesini de talep ediyor. Ankara ise kararlılığını sürdürüyor.

“ABD heyetine teknik bir sorun olmayacağı anlatılacak”

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin F-35 teknik konularıyla uyuşamayacağı yönünde iddiaları değerlendirmiş, "ABD heyetine teknik bir sorun olmayacağı anlatılacak. Aynı zamanda Türkiye'nin S-400 alımını Patriot alımından farklı bir noktaya koyduğu da tekrar ifade edilecek." demişti.

Kaynak: TRT Haber