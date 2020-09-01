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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan cezayir Sabri Bukadum mansur yavaşSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 15:40
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