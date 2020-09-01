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Bakan'dan evde forma paylaşımı: Unutmuşuz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili mesajında forma giyen öğrencileri paylaştı: 'Yavrum, giyinin, hazırlanın, okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.
Uzaktan eğitim alan ve okul forması giydikleri görülen öğrencilerin ekran fotoğrafını paylaşan Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz..." ifadelerini kullandı.
Selçuk paylaşımında #uzaktaneğitimleokuldayız etiketini de kullanıp "Formalı ya da formasız" notunu da iliştirdi.
“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020
Etiketler: ziya selçuk uzaktan eğitim formaSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 14:35
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