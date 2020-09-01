Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Uzaktan eğitim alan ve okul forması giydikleri görülen öğrencilerin ekran fotoğrafını paylaşan Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz..." ifadelerini kullandı.

Selçuk paylaşımında #uzaktaneğitimleokuldayız etiketini de kullanıp "Formalı ya da formasız" notunu da iliştirdi.