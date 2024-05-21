Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin büyük acıları paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum."
Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/kYnXOpEfQ8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2024