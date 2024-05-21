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Gündem
TRT Haber 21.05.2024 15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin büyük acıları paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin büyük acıları paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum."

 

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